Aos 2 anos, filho de Vinicius Martinez e Carol Dantas é picado por uma vespa pela primeira vez

Vinicius Martinez flagra primeira picada de vespa de seu filho, Valentin, e diverte as redes sociais

Publicado em 22/07/2022

Vinicius Martinez (27) costuma sempre publicar vídeos e fotos mostrando como é seu dia-a-dia ao lado de sua família. Nesta sexta-feira, 22, ele estava gravando um momento divertido ao ar livre quando Valentin (2) foi picado por uma vespa.

No registro, que foi publicado no Instagram, o empresário estava treinando com o herdeiro, com o enteado, Davi Lucca (10), e com mais um menino. Até que, em determinado momento, o bebê cai no choro.

É possível reparar no pai super preocupado ao escutar o filho gritando após ter sido picado.

“Primeira picada de vespa do filho do rei do reels. Muita dó, gelinho, e aprendizado”, contou o gato no começo da legenda. “OBS: O atleta se encontra 100% recuperado e à disposição do treinador, apresentando somente um edema local de grau levíssimo, e muitas risadas de tudo isso”.

“Sextou, e mais online que eu, só o PC do Elon [Musk]”, brincou ao final.

Não demorou para que Carol Dantas (28) deixasse um comentário no post do marido. “Tadinho do meu bebezão”, lamentou a mãe-coruja.

Confira o momento que Vinicius Martinez flagrou de Valentin ao ser picado por uma vespa:

