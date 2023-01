Adam Levine e Behati Prinsloo celebram o nascimento do terceiro filho

O vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine, acabou de virar pai pela terceira vez

Adam Levine (43) e Behati Prinsloo (34) são pais novamente. O casal celebrou o nascimento do terceiro filho nesta segunda-feira, 30. De acordo com informações da revista People, o nome e o sexo do bebê ainda não foram divulgados.

O vocalista do Maroon 5 e a modelo da Victoria Secrets são casados desde 2014 e também são pais de duas meninas, Gio Grace, de 4, e Dusty Rose, de 6.

A modelo falou sobre aumentar a família em entrevista ao Entertainment Tonight: “Sempre soubemos que queríamos um segundo filho. Então, acho que nesses dois anos, quando tive dois bebês com menos de 2 anos de diferença, eu pensei, 'Nem pense nisso!' Mas também quero cinco filhos, mas nem me permito pensar nisso"

No início de setembro, surgiram notícias de que a modelo estaria grávida de mais um bebê, o que ela mesma confirmou no Instagram no final do mesmo mês. No mês anterior rumores de traições por parte do cantor teriam surgido na internet.

O rumor começou por um vídeo viral do TikTok compartilhado pela modelo Sumner Stroh, em que ela alega ter tido um caso de um ano com o cantor. Ela chegou a compartilhar telas de supostas mensagens recebidas do artista.

Na época o cantor se pronunciou "Eu usei um mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em QUALQUER tipo de flerte".

"Não tive um caso, no entanto, passei dos limites durante um período lamentável da minha vida", continuou ele."Em certos casos, tornou-se inapropriado; eu me responsabilizo por isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha mulher e minha família são tudo o que me importam neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido foi o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o maior erro que eu poderia cometer. Nunca vou cometer isso de novo. Assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar isso juntos", afirmou.