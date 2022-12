Zilu Camargo relembra encontro com Pelé: ''Meu amigo foi eternizado''

Empresária Zilu Camargo prestou homenagem a Pelé mostrando fotos ao lado do craque

A empresária Zilu Camargo (64) prestou uma homenagem ao craque Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo (40) relembrou um encontro com o Rei e enalteceu a história do ex-atleta.

Nos registos, a famosa apareceu sorridente abraçando o ídolo em uma reunião intimista com amigos e aproveitou as lembranças especiais para fazer uma declaração.

"O dom que só Deus nos dá, eterniza aqueles que foram escolhidos para brilhar! O artista morre, o craque morre, a celebridade morre... mas sua arte é imortal e perpetuará para sempre na história! E assim, meu amigo @pele foi eternizado! Ninguém no mundo conquistou três Copas! Ninguém no mundo -até hoje- fez história no futebol como ele!", falou sobre a história marcante de Pelé.

"E nós, brasileiros do país do futebol, perdemos o maior jogador da história do país e do mundo! Mas o Rei dos Reis, nosso Deus maravilhoso, que deu esse dom da bola ao Pelé, ganhou no céu o Rei do Futebol! Siga em paz, meu querido @pele. Que os anjos te acompanhem e que você desfrute da eternidade como merece! Meus sinceros sentimentos e orações à toda família, filhos, netos e amigos!", escreveu Zilu.

Veja as fotos de Zilu Camargo com Pelé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Xuxa Meneghel manda recado para a família de Pelé após a morte dele

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma homenagem nas redes sociais para lamentar a morte do ex-jogador de futebolPelé (1940-2022). No passado, os dois foram namorados. Nesta quinta-feira, 29, ela compartilhou a foto de Pelé de mãos dadas com os filhos e netos, e deixou um recado para a família do ex-atleta. Inclusive, ela deixou uma mensagem especial para a atual esposa de Pelé, Márcia Aoki.

"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia… e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!