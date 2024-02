Xuxa relembra Carnaval de 2004: Não está na hora da Rainha ganhar um novo samba-enredo?’

Entre tantas homenagens, Xuxa foi tema da escola de samba carioca Caprichosos de Pilares, em 2004, e equipe relembra desfile histórico na rede social da apresentadora

Xuxa Meneghel (60), a eterna Rainha dos Baixinhos, nunca perdeu a sua majestade (fato!), mas convenhamos que após o lançamento da série Xuxa, O Documentário, em julho do ano passado, pelo Globoplay, ela reacendeu, com força total, os holofotes em sua direção e voltou a ser assunto frequente – não só nas redes sociais, como também nas despretensiosas rodinhas de conversas de fãs ou não da loira.

Desde a exibição da produção dirigida por Pedro Bial (65) – recheada de polêmicas que até os fãs mais eufóricos da artista desconheciam –, a apresentadora vem estrelando incansavelmente campanhas publicitárias, participando de programas televisivos, voltou a ser destaque até no Criança Esperança, da TV Globo, emissora na qual encerrou contrato em 2014, após uma relação de 28 anos, para se estabelecer na Record (Quem imaginaria?).

Todo esse alvoroço tem deixado aquele gostinho de nostalgia e instigado a seguinte pergunta: ‘Por que Xuxa não volta a apresentar programas na TV?’. Ela já falou várias vezes que não sente mais esse desejo, mas também não descarta a ideia 100%. No entanto, Xuxa tem tentado, de uma certa forma, voltar a estar mais perto de seu público. Ele realizou algumas apresentações pelo Brasil, cantando os clássicos hits que fizeram sucesso no memorável Xou da Xuxa e, pelo segundo ano consecutivo, está prestes a embarcar em seu navio temático, em clima total de Carnaval.

E por falar em Carnaval... Nesta sexta-feira de Carnaval, 9, a equipe de Xuxa relembrou que há 20 anos a loira era homenageada pela escola de samba carioca Caprichosos de Pilares. No dia 22 de fevereiro de 2004, ela passava como um meteoro pela Marques de Sapucaí, levando os foliões ao delírio! Com o enredo Xuxa e Seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação, a agremiação falou sobre a carreira da apresentadora, que desfilou em cima do último carro, junto as Paquitas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Antes disso, em 1992, ela foi homenageada pela SERES Unidos do Cabuçu. Em 2011, a Caprichosos reeditou o samba-enredo de 2004. Em Arroio Grande, no Sul do Estado do Rio Grande do Sul, a escola mirim Arroio Grande a homenageou, em 2006, com o enredo O Reino Encantado da Xuxa.

Mas foi em 2017 que ela voltou à passarela do samba pela última vez. A loira foi destaque do desfile da Grande Rio, que na ocasião, homenageava a cantora Ivete Sangalo (51). Ela usava uma fantasia que evocava uma espécie de “Eva” moderna.

Recentemente, Xuxa falou em uma entrevista que, hoje, ela é mais expectadora do que foliã e que não se imagina puxando um bloco ou fazendo eventos maiores de Carnaval. Será? Acredito que ela não se recurasia a um convite tentador como este.

De qualquer forma, a apresentadora não deixou de ser lembrada nesta época festiva. A filha Sasha (25), por exemplo, recriou um look usado por Xuxa há mais de 30 anos para o tradicional Baile da Vogue, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. O figurino foi usado pela mãe no filme com os Trapalhões, de 1989.

Outros famosos também resolveram homenagear a loira recentemente. A cantora Gloria Groove (29) usou um look, no mesmo evento de gala, com a temática Xou da Xuxa, já aproveitando para o lançamento da música Modo Xuxa, em homenagem a Rainha dos Baixinhos, dias depois.

Com o tema Ícones da Música Brasileira, o mesmo de sua turnê pelo Brasil, Pedro Sampaio (26) começou, no dia 4 de fevereiro, sua maratona de Carnaval homenageando Xuxa no Bloco do TikTok com Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro. Ele também recriou um figurino da apresentador, muito bem lembrado, que fez parte do “arsenal” de seus programas infantis mais remotos.

Diante de todos esses eventos, homenagens, lembranças especiais, não tem como não questionar o porquê de Xuxa ainda não ter voltado a ser tema de desfile no Carnaval. Uma certeza a gente tem: seria um dos mais coloridos, divertidos, alegres e emocionantes que poderíamos assistir na avenida - até mesmo pela TV, no conforto do sofá.