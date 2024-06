Xuxa lembra que se reaproximou de Junno Andrade em meio a fase difícil

A apresentadora Xuxa se declarou a Junno Andrade e relembrou que os dois se reaproximaram em um momento difícil de sua vida

A apresentadora Xuxa aproveitou essa quarta-feira, 12, dia dos namorados, para se declarar a Junno Andrade. A mãe de Sasha publicou um vídeo fofo com o cantor e relembrou que os dois se reaproximaram em um momento difícil de sua vida.

"Você chegou na minha vida quando eu tinha 25 anos e sumiu... Apareceu nos meus 49 anos, 3 meses antes de eu fazer 50… (quando tudo aconteceu). Ju, você chegou no momento que eu mudei de casa depois de 29 anos, Sasha foi estudar fora, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi minha mãe, meu Duduzinho, minha Maria, minha irmã…", iniciou a apresentadora.

Que continuou relembrando o início do romance. "Tantas perdas que se eu não tivesse vc tenho certeza que eu não seria uma pessoa que busca o equilíbrio diariamente, pra poder ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor… vc me dá calma, me dá prazer, me dá equilíbrio, me dá tesão… por sua causa descobri o veganismo, comecei a me cuidar pra envelhecer ao seu lado ouvindo e vendo vc olhar pra mim e do nada dizer: 'Xuxuka, você está tão linda!'".

Com mais de dez anos de relação, a artista completou: "Quero ser sua namorada, mulher, amiga e outras coisinhas mais que você me chama quando estamos juntos hehehe… pra sempre. Quero muito ver você crescendo diariamente no seu trabalho e na sua vida! Vc tem talento de sobra e ainda é um gostoso. TE AMO. Feliz tudo pra você, meu futuro velho!!"

Veja a publicação:

Junno se declara para Xuxa

Junno Andrade também se declarou para a amada. Em seu perfil no Instagram, ele dedicou uma música a Xuxa. Ele compartilhou uma foto carinhosa com a apresentadora e legendou o post com a letra de "Vou Te Amar," uma canção de sua autoria que fez sucesso com a dupla Hugo Pena & Gabriel.

"Hoje mais do que nunca, sei que o Universo se adiantou em me inspirar pra escrever essa letra, e o destino só poderia ser você. Te amo", escreveu ele. Veja a publicação: