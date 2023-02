Xuxa fala pela primeira vez após a morte da irmã: ''Estava sem falar com ela''

Apresentadora Xuxa Meneghel comenta sobre a relação que tinha com a irmã que morreu aos 67 anos e expõe conflito familiar

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) se manifestou pela primeira vez desde a morte de sua irmã mais velha, Mara Meneghel, no dia 6 de fevereiro na Espanha.

A irmã da artista era pedagoga e morreu aos 67 anos de idade em Barcelona, vítima de uma embolia pulmonar. A notícia da morte foi dada apenas no dia seguinte pela assessoria de Xuxa.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a famosa falou pela primeira vez sobre a relação que tinha com a irmã e revelou que as duas tinham rompido relações e que se arrepende por isso.

“Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim”, disse a apresentadora.

Segundo ela, as duas tinham opiniões políticas divergentes. “É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, desabafou.

Xuxa revela como foi reencontrar Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel teve um reencontro com a diretora Marlene Mattos (72) após 15 anos sem contato. O momento aconteceu para a gravação do documentário sobre a vida da rainha dos baixinhos, que será exibido pelo Globoplay em breve. O encontro delas aconteceu sob a direção de Pedro Bial (64), que é responsável pela direção do documentário.

Xuxa revelou como foi ficar frente a frente com Marlene. “Eu acho que ela foi meio armada, achando que era 'meu documentário, feito meu amigo Pedro'. Já chegou de um jeito assim: 'Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente”, disse ela. O documentário ainda não tem data de lançamento.

