Xanddy comemora formatura do filho, Victor Alexandre: "Orgulho para todos nós"

Nas redes sociais, o cantor Xanddy mostrou algumas fotos da comemoração da formatura do filho e celebrou a conquista do hedeiro

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 22h50

Xanddy (42) usou as redes sociais para comemorar a formatura do filho, Victor Alexandre (18).

Em seu perfil no Instagram, o vocalista do Harmonia do Samba compartilhou algumas fotos em que a família aparece reunida para comemorar a conquista do herdeiro e o parabenizou.

"Vai lá, filhão… Representa. Você é um exemplo lindo, um orgulho para todos nós. Sincero, honesto, dedicado e sonhador. Parabéns, filho. Apesar de você já tá quase cuidando da gente rsrs, estamos aqui para tudo que você precisar, viu?", começou o artista.

Em seguida, Xanddy se declarou para Victor e desejou sucesso na nova fase da vida do jovem. "Que essa nova etapa da sua vida seja leve, feliz e cheia de vitórias. Que o Senhor Jesus te guie, que suas escolhas sejam as melhores e que você conquiste todos os seus objetivos. Te amamos além do infinito", finalizou.

Além do cantor, Carla Perez (44) também comemorou a formatura do filho. Nas redes sociais, a dançarina compartilhou fotos com Victor Alexandre, a nora e a afilhada, todos que se formaram no colégio e celebrou a conquista deles.

"[...] Como Deus é tão maravilhoso com a gente. Todos os pais sonham com esse momento. Parabéns para todos os alunos que saíram da escola para iniciar essa nova etapa da vida. Rumo a faculdade. Voem alto! Que Deus abençoe e guarde nossos amados jovens", escreveu ela.

Confira as fotos da formatura do filho de Xanddy: