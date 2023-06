Xamã despreza filha de um ano para se vingar de ex após exposição

Cantor Xamã toma atitude controversa para se vingar de exposição causada por ex, Renata Gutierrez

A influenciadora digital Renata Gutierrez decidiu desabafar sobre seu relacionamento com o cantor Xamã. O problema da vez, segundo ela, é que o artista tem se vingado dela de uma forma para lá de cruel: desprezando sua própria filha, Hanna, de apenas um aninho de idade. Depois de expor a ausência do pai da criança, Xamã decidiu tomar uma atitude drástica.

Durante uma declaração para a coluna de Mariana Morais, do Em Off, Renata revelou que acreditava que o rapper melhoraria a sua postura em relação à filha, mas que na verdade, foi completamente o contrário. Segundo a morena, Xamã tem excluído ainda mais a pequena de sua vida.

“Depois da exposição ele nunca mais perguntou nada dela. Ele fez reunião em família e não incluiu ela. Está dificultando tudo. É bizarro, porque eu jurava que ele iria melhorar”, contou Renata, para a jornalista.

Hanna completa dois aninhos em julho deste ano, mas a presença de seu pai na festa de comemoração da data ainda é uma dúvida, mesmo com a insistência de Renata, Xamã contribuiu com apenas 50% dos gastos. “O advogado dele entrou em contato com a minha assessora e falou que ele iria colaborar com a festa dando 50% do valor, e que talvez ele não iria. Disse também que ele quer fazer uma festa”, contou a mãe.

“Ele não enxerga que a filha dele que está no meio disso tudo. Eu acho que ele está esperando eu pedir desculpa, porque na cabeça dele eu tô completamente errada”, completou Renata. Em uma nota enviada à Contigo!, o cantor explicou a situação de seu ponto de vista. “Queremos deixar claro, publicamente, que o Xamã tem muito interesse em ter contato mais próximo com a sua filha. Ele, inclusive, já pediu pela regulamentação de visitas, e o processo corre em segredo de justiça”, dizia a nota.

Luana Piovani se envolve em confusão com Xamã ao defender mãe da filha dele

Em maio deste ano, Luana Piovani decidiu se envolver na confusão entre Xamã e Renata Gutierrez. "Esses mal nascidos sem respeito, sem consideração ainda abusam, tripudiam e saem sorrindo na foto", disse Luana, que afirmou que o nome artístico escolhido por ele não tinha a ver com sua personalidade. "Os xamãs estão todos tristes pela péssima representatividade", disse ela na legenda da definição da palavra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!