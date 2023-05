Luana Piovani se envolve em confusão com Xamã ao defender mãe da filha dele

Modelo Luana Piovani defendeu mãe da filha de Xamã e detonou letra de música lançada por ele

A modelo Luana Piovani (46) se envolveu em mais uma confusão na internet, dessa vez com o cantor Xamã (33) e a mãe da filha dele, Renata Gutierrez (24).

Tudo começou quando a mãe de Hannah (2) contou que o cantor era um pai ausente, - só viu a filha 15 vezes desde o nascimento. Ela também disse estar tentando resolver as pendências da criação da filha com ele, de forma pacífica, mas ele não respondia.

Depois que falou sobre a paternidade do músico, ela disse que havia recebido uma notificação para que ela não usasse mais seu nome. Ela, então, afirmou que "está virando normal a tentativa de silenciamento de mulheres através do judiciário" e que Titi Mullere Luana Piovani eram exemplos disso."Fui notificada há dois dias de uma ação em que o pai da minha filha requer o meu silenciamento. Não procurou saber da filha, não respondeu mais uma vez a minha tentativa de um acordo pacífico, mas sim com a imagem ele se preocupou. Ainda não estou amordaçada!", afirmou.

A menção à ex de Pedro Scooby, que também luta na justiça pela guarda dos filhos, chegou nela e foi quando ela detonou a atitude do cantor. "Esses mal nascidos sem respeito, sem consideração ainda abusam, tripudiam e saem sorrindo na foto", disse Luana, que afirmou que o nome artístico escolhido por ele não tinha a ver com sua personalidade. "Os xamãs estão todos tristes pela péssima representatividade", disse ela na legenda da definição da palavra.

Ela ainda publicou uma parte da letra de "Bandida Sexy" e criticou: "Letra linda, super respeitosa com o feminino".

Veja: