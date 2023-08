William Friedkin, diretor de "O Exorcista", morre aos 87 anos

O cineasta William Friedkin foi um dos principais nomes do gênero de terror e já havia ganhado um Oscar de Melhor Direção nos anos 70

Nesta segunda-feira, 7, morreu o cineasta William Friedkin, aos 87 anos. O diretor foi responsável pelo grande clássico do terror, O Exorcista, de 1973, que foi o primeiro e único filme do gênero a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme.

A notícia foi repercutida pela Variety e confirmada por sua esposa, a produtora Sherry Lansing. Segundo ela, a causa da morte foram complicações ligados à insuficiência cardíaca e pneumonia. Antes de morrer, o cineasta dirigiu seu último filme, The Caine Mutiny Court-Martial, que ainda não tem data de lançamento.

Embora seu nome não seja muito popular, os filmes de Friedkin com certeza tinham uma enorme relevância na sétima arte. Nos anos 70, ele revolucionou o cinema de terror com O Exorcista, que se tornou um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos no gênero, arrecadando quase meio bilhão de dólares mundialmente.

Além do clássico, o diretor também foi responsável por dirigir Operação França, de 1971, filme que também lhe eternizou na história do cinema. O longa foi a primeira produção para maiores de 18 anos que ganhou o Oscar de Melhor Filme. Além disso, ele foi indicado a outras 7 categorias, vencendo 4 delas.

Ao longo de sua carreira, ele trabalhou ao lado de grandes nomes de Hollywood, incluindo estrelas como Al Pacino, a dupla Sonny e Cher, Willem Dafoe, Samuel L. Jackson, Michael Shannon. O seu último filme, Killer Joe: Matador de Aluguel, de 2011, contou com Matthew McConaughey no papel principal.

Pouco antes de morrer, em participação do festival de cinema TCM Classic Film Festival, William Friedkin afirmou que queria ser lembrado por suas grandes produções. "Quando eu morrer, [as notícias] não irão dizer 'O cara que dirigiu o filme de Cher e Sonny acabou de morrer'", disse ele. O cineasta deixa sua esposa Sherry e seus dois filhos,Jackson e Cedric Friedkin.