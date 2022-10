William Bonner troca declarações com a esposa e seguidores se derretem

William Bonner decide encantar seguidores ao trocar declarações com esposa em rede social

Por mais que sejam discretos em sua relação, William Bonner (58) e sua esposa Natasha Dantas (42) trocaram declarações nesta sexta-feira, 28, nas redes sociais e deixaram os seguidores encantados com o romantismo do casal.

A fisioterapeuta carioca publicou um vídeo em seu Instagram respondendo questionamentos de seus seguidores. Sanando algumas dúvidas sobre um tema bastante debatido em sua profissão, ela abriu uma caixinha de perguntas e fez o vídeo com as respostas, recebendo o apoio de seu amado.

“Caixinha de perguntaaas! Vídeo sobre alongamento de cervical” , começou ela na legenda da publicação. "OBS: esses alongamentos ajudarão em casos de tensão muscular. Se houver irradiação para os braços e mãos, procure um ortopedista porque a causa pode não ser muscular mas, sim, por problemas localizados na cervical. Dúvida? Escreve aqui", completou Natasha.

William Bonner não deixou de ser um companheiro apoiador, e fez questão de comentar no conteúdo produzido pela madrasta de suas filhas. O jornalista colocou diversos emojis com uma carinha de apaixonado, e outros com corações nos olhos. “Meu amor”, respondeu Natasha Dantas, junto de um emoji de coração.

Veja a publicação de Natasha Dantas onde William Bonner comentou:

