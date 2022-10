William Bonner elogia Renata Lo Prete na apuração do segundo turno

William Bonner e Renata Lo Prete comandaram a apuração dos votos do segundo turno das eleições gerais de 2022

30/10/2022

O apresentador William Bonner demonstrou a sua admiração pela jornalista Renata Lo Prete durante a apuração dos votos do segundo turno das eleições gerais de 2022. Neste domingo, 30, os dois comandaram a apuração na Globo e demonstraram sintonia no ar.

Inclusive, Bonner fez elogios para Lo Prete ao vivo ao ver o desempenho dela na explicação dos votos de governador e presidente. “A memória da Renata Lo Prete não é humilhante, é emocionante. Não sou só eu, Renata. Sempre que a gente termina esse trabalho de eleição, todo mundo fica dizendo no dia seguinte: 'ela fica lendo aquelas coisas?'. Não, ela não fica lendo”, disse ele.

Então, Renata ficou sem graça com o elogio dele e contou uma curiosidade. “Que nada. Tem coisas que eu já não me lembro mais. Outro dia eu me lembrei queo meu primeiro freelancer no jornalismo foi trabalhando na apuração da eleição de 1982, eu não me lembrava disso”, disse ela.

Durante a apuração do primeiro turno das eleições, William Bonner contou que os dois estudaram na mesma universidade na época da formação profissional.

William Bonner conta com a companhia da esposa na hora de ir votar

Neste domingo o jornalista William Bonner esteve na companhia de sua esposa Natasha Dantas para votar nas eleições de 2022. O casal foi fotografado sorrindo na frente de uma escola no Rio de Janeiro logo após saírem das urnas.