Wesley Safadão mostra avião particular de R$ 14 milhões: "Como tá sendo o domingo por aí?''

12/09/2022

O cantor Wesley Safadão (34) usou o Instagram para compartilhar momentos raros com o seu irmão, Watila Safadão, na tarde do último domingo, 11, antes de um show em Campo Formoso, na Bahia.

Porém, o que chamou a atenção dos fãs e da web foi os detalhes do avião particular do cantor, avaliado em mais de R$ 14 milhões reais. A aeronave constava em bancos de couro com cintos dourados, luzes para um ambiente confortável e piso de camurça.

"Como tá sendo o domingo por aí? Por aqui, estou a caminho do último show da semana! Bora que hoje tem!", escreveu ele na legenda da imagem, publicada em seu feed nas redes sociais.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de celebrar a nova conquista do astro brasileiro: "Você tá poderoso, hein", comentou uma conta fã-clube. "Amo você", completou outro.

Vale lembrar que os cantores mais famosos acabam fazendo uso desse tipo de aeronave para chegar mais rápido em cidades distantes entre si.

