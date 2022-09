Wesley Safadão se pronuncia sobre suposta rixa com Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Wesley Safadão se pronunciou e negou a existência de uma rixa com Gusttavo Lima

Wesley Safadão(33) decidiu se pronunciar sobre os boatos de uma suposta rixa com Gusttavo Lima(33). O cantor sertanejo afirmou que tem muito respeito pelo colega de profissão e garantiu que nunca recusou fazer uma parceria com o artista.

"Cada hora é uma coisa que inventam de mim, estou acostumado já. Gusttavo é um grande artista, respeito demais a caminhada dele", disse ele em entrevista ao site Notícias da TV. "Tem espaço pra ele, pra mim e pra todos aqueles que correm atrás dos objetivos, como a gente", ressaltou.

Os boatos de rixa entre os sertanejos é antiga, e Safadão falou sobre uma notícia de que teria evitado associar seu nome ao de Gusttavo durante um momento em que o músico enfrentava uma crise em sua vida financeira.

Além disso, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, noticiou que a rivalidade entre eles começou em 2015, quando Safadão se recusou a gravar um feat com Gusttavo. O marido de Thyane Dantas (31) negou que tenha recusado uma parceria com o cantor. "Não existe isso de não querer gravar com ele, nem existiu, inclusive acho que sou o artista que mais fez parcerias, são mais de 150 até hoje com artistas de todo o Brasil", pontuou.

