Você sabia? Pepê e Neném já tiveram dívidas no passado

Pepê e Neném se mudaram para casas luxuosas no interior, mas já tiveram dias difíceis no passado por causa de dívidas. Relembre a história

Nesta semana, a dupla Pepê e Neném voltou a ser notícia nas redes sociais depois que elas se mudaram para casas luxuosas no interior de São Paulo com suas famílias. Elas mostraram vídeos nas propriedades e encantaram os fãs com a alegria no novo lar. Porém, a vida delas já teve dificuldades financeiras no passado.

Na década de 1990, as duas fizeram muito sucesso na música, mas enfrentaram dívidas nos anos 2000. Para começar, Pepê e Neném acusaram um ex-empresário de calote. Elas contaram que ele ficava com boa parte do cachê delas e ainda fugia com o pagamento adiantado de alguns shows. Na época, elas contaram que precisaram vender uma casa e ir morar de favor. Além disso, elas admitiram que gastaram dinheiro com festas e não fizeram uma reserva financeira.

Anos depois, elas foram processadas por outra empresária de não cumprir o acordo financeiro entre elas. Isso porque a dupla deveria pagar uma parte do cachê para a empresária, mas não teriam feito isso após a participação em A Fazenda 7, da Record TV. Assim, a empresária foi à justiça para pedir indenização.

Além disso, em 2013, Pepê e Neném acumularam uma dívida de aluguel da casa onde moravam, que estava com cerca de sete meses atrasado. Com isso, elas participaram de um quadro de um programa de TV e conseguiram o dinheiro para pagar a dívida e evitar o despejo.

Agora, a dupla acaba de se mudar para novas casas no interior de São Paulo e negaram rumores sobre o pagamento dos imóveis. Nas redes sociais, ela negaram que tenham pedido dinheiro para os fãs para a mudança de propriedade. “Temos que agradecer muitas coisas que acontecem na nossa vida e muitos são por causa dos fãs, mas que a gente pegou dinheiro de fã para comprar casa é mentira. Tanto a Thais quando a Thalyta [esposas delas], elas trabalham para caramba. Se não fosse por elas, eu e Pepê não estaríamos aqui. Íamos continuar sumidinhas. Nós só pensávamos em música, mas eles deram o conselho de que teríamos que continuar independente da música”, afirmou Neném.

As novas casas de Pepê e Neném

As cantoras Pepê e Neném, que fizeram sucesso na década de 1990, estão morando em novas casas luxuosas. Nesta semana, as duas contaram que se mudaram para Sorocaba, no interior de São Paulo, com suas famílias e estão radiantes com seus novos lares.

Nas redes sociais, elas contaram que já estão acomodadas com suas famílias, cada uma em sua casa, e mostraram os detalhes das propriedades em suas redes sociais. Neném apareceu curtindo a entrada de sua casa ao lado da filha, Valentina, de 5 anos, e da esposa, a produtora de conteúdo Thais Baptista. Por sua vez, Pepê surgiu com a esposa, Thalyta Santos, mostrando a área interna da casa junto com os filhos gêmeos.

Thais, esposa de Neném, celebrou a nova fase na vida delas. "Hoje se inicia um novo ciclo, um novo ciclo com muitas conquistas! Com o decorrer de todos esses anos nos nunca imaginou chegar onde eu estou chegando, isso é só um começo de muitos sonhos ainda que tem para ser realizado, e poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante , eu não tenho palavras pra descrever o tamanho da nossa felicidade!!? Tudo isso é graças a Deus, sou muito grata a Ele e a vocês por sempre fazer parte de toda essa jornada! E como falei isso é só o começo de muitas conquistas", escreveu ela.

Por sua vez, Thalyta, que é a esposa de Pepê, também falou sobre a mudança de casa. "Quando iniciamos na internet, sempre tivemos certas do que queríamos para a nossa vida, porém nunca foi tão simples, fácil ou rápido para nós. Sei que tudo na vida é um processo e que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Nosso objetivo é lutar para darmos uma vida melhor para os nossos filhos, dar o que nunca tivemos. Queria minha mãe aqui, que lutou contra o câncer, e tinha medo de morrer pra não me deixar, ela se foi, e eu tive que aprender a crescer sozinha, foi doloroso, mais eu estou me saindo super bem e eu sei que a senhora aí de cima está orgulhosa de mim. Obrigada a todos vocês que nos acompanham desde lá da casinha de telha, e que ainda vão continuar nos acompanhando nessa nossa louca jornada!!! Meus furaçõeszinhos muito obrigada, obrigada Deus e obrigada a mim por não ter desistido!!! Se não fosse vocês nada disso estaria acontecendo, e isso é só o começo, vocês ainda irão ouvir falar muito de nós, e o que me faz feliz é ver vocês rindo com a gente", declarou.

