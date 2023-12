Você sabia? Flavia Monteiro revela romance tórrido com Gabriel Braga Nunes

Flavia Monteiro revela romance tórrido com Gabriel Braga Nunes; eterna protagonista de 'Chiquititas' contou a história em podcast

Discretíssima sobre sua vida pessoal, a atriz Flávia Monteiro revelou detalhes inéditos de um tórrido romance que viveu com o ator Gabriel Braga Nunes. Os dois ficaram juntos por mais de dois anos em um período no qual ela morou no Rio de Janeiro.

Ela contou detalhes da história em entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado pelos humoristas Renato Rabello e Sérgio Mallandro. Na conversa, ela disse que o romance rolou porque os dois conviviam bastante.

"Eu namorei com ele uns dois anos e meio, a gente ficou fazendo 'glu-glu'. Eu dividia o apartamento com o Nelsinho Freitas. Ele morava ali na Gávea, o apartamento era da Adriana Garambone. Vagou um quarto e eu entrei", declarou ela.

Questionada se o ator foi o grande amor de sua vida, ela negou. Flávia Monteiro ainda citou o atual marido, o empresário Avner Saragossy, com quem é casada e vive um relacionamento feliz.

"Meu grande amor é o meu marido... (...) quando a gente namora, a gente sempre acha que é o amor da vida naquele momento, depois passa, a gente vê que se enganou", disparou a eterna protagonista de Chiquititas.

Veja:

Flavia Monteiro revela momento de crise após a pandemia

Aos 50 anos, a atriz Flavia Monteiro reflete sobre estar passando por uma verdadeira metamorfose em todas as áreas de sua vida. Após meses afastada das redes sociais e trabalhos, ela afirma que precisou do momento crise para cuidar de si e da família.

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, a atriz relembra que seu último trabalho foi na novela Gênesis, da RecordTV, que foi paralisada durante a pandemia de Covid-19. Apesar de ter conseguido um contrato longo na novela, Monteiro comenta que não sentia mais o "coração pulsar" por nenhuma das atividades que exercia e que passou a viver em um mundo paralelo à realidade. Confira a entrevista!