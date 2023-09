Você sabia? Ex-ator da Globo marcou A Fazenda com ataque e foi acusado de traição por ex-esposa

Relembre o que aconteceu com ex-ator da Globo que participou de A Fazenda

Victor Pecoraro (45), que estrelou novelas como Aquele Beijo e Chocolate com Pimenta, já deu o que falar na web. Participante de A Fazenda 13, o ex-ator da Globo marcou o reality show com ataque e foi acusado de traição por ex-esposa. Relembre o que aconteceu.

Em 2021, Victor Pecoraro participou de A Fazenda 13 e, apesar de ter sido eliminado no início da competição, o ator marcou o reality show. Dentro do confinamento, ele deu o que falar após atacar Rico Melquiades (32), um de seus colegas peões, com uma garrafa de iogurte.

"Começou a me irritar quando ele [Rico Melquiades] gritou com o MC Gui. Não é possível que ninguém faça nada. Ele maltrata, levanta a voz para todo mundo e está tudo certo? Começou a me irritar de verdade. Quando fui, não foi um ato de raiva, de 'vou humilhar o cara'. Foi um ato de sacanagem, de molecagem", contou o ator sobre a motivação para o ataque em A Fazenda. Victor Pecoraro foi o quarto competidor a deixar o programa na edição daquele ano, ao ser o menos votado pelo público, com 22,82% dos votos.

No ano seguinte, o ex-A Fazenda também chamou a atenção dos internautas após o fim de seu casamento com Renata Muller (39), quando teve uma traição exposta com Rayanne Morais (35), sua atual esposa. Nas redes sociais, a ex de Victor Pecoraro abriu o jogo sobre o ocorrido: "Todo trabalho ele indicava ela, conversava direto no WhatsApp, sabia tudo da vida dela. Já tinham bastante contato, há bastante tempo".

