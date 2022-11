Vocalista e compositora da banda Fleetwood Mac, Christine McVie morre aos 79 anos

A vocalista, compositora e tecladista da banda Fleetwood Mac, Christine McVie faleceu em um hospital ao lado da família aos 79 anos

Nesta quarta-feira, 30, Christine McVie da banda Fleetwood Mac faleceu aos 79 anos. A vocalista da banda já estava internada em um hospital nos Estados Unidos.

A família da tecladista e compositora da banda dona de hits como “Dreams e Go Your Own Way”, apesar de não ter revelado a causa do falecimento da artista, deu detalhes sobre os últimos momentos de Christine.

“Em nome da família de Christine McVie, é com grande pesar que informamos a vocês que a morte da Christine. Ela faleceu em paz no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma curta doença. Ela estava em companhia de sua família. Nós pedimos gentilmente que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso e gostaríamos que todos mantivessem a Chrisitine em seus corações e lembrassem a vida de um ser humano incrível, e musicista reverenciada que era amada universalmente”, dizia a nota publicada no Instagram oficial de Christine.

A banda Fleetwood Mac também se pronunciou sobre o falecimento da integrante: “Não existem palavras para descrever nossa tristeza com o falecimento de Christine McVie. Ela era realmente única, especial e talentosa além da medida. Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida. Nós fomos tão sortudos de termos uma vida com ela. Individualmente e juntos, nós estimamos Christine profundamente e somos gratos pelas memórias incríveis que temos. Ela fará muita falta”.

A banda Fleetwood Mac era integrada atualmente por Mick Fleetwood, John McVie (que deram nome ao grupo), Christine McVie e Stevie Nicks. Esses nomes são parte da formação original do grupo. Em 2018 entraram os guitarristas Mike Campbell e Neil Finn.

