Viúva de Leandro reúne os 5 filhos em batizado: "Não preciso de mais nada"

Viúva de Leandro reúne os 5 filhos em batizado; ela acaba de ser mãe mais uma vez e mostrou momento ao lado da família nas redes sociais

Viúva do cantor Leandro, a empresária Andréa Mota emocionou os fãs ao registrar um clique raríssimo ao lado de seus cinco filhos. Ela reuniu a família para batizar o pequeno Gabriel, seu filho caçula que nasceu agora em 2023.

"São nestes momentos que me lembro que não preciso de mais nada. Obrigada meu Deus", declarou ela ao compartilhar a foto com os seguidores nas redes sociais. Na foto, aparecem dois dos filhos do artista e os herdeiros que nasceram após seu segundo casamento.

Andréa Mota era casada com o sertanejo Leandro quando ele morreu em 1998 após lutar contra um câncer. Na época, o drama do artista comoveu o país. Sempre muito discreta, ela nunca se aproveitou da fama.

Recentemente, a família Costa viveu um drama após a morte de Carmem, mãe de Leandro e Leonardo. Na ocasião, um dos netos publicou uma tocante homenagem à matriarca."Vai ser sempre com este sorriso que quero lembrar da senhora. Estive com a senhora esses dias e sem saber já estava me despedido. Agradeço a Deus por ter uma vó maravilhosa com um coração enorme que ajudou tanta gente nesse mundo", disse ele.

Veja:

Irmã de Thiago Costa, Lyandra Costa lamenta a morte da avó

Filha do cantor Leandro (1961-1998), Lyandra Costa lamentou a morte da avó paterna com mensagem nas redes sociais. Ela relembrou fotos da avó e contou que elas se encontraram recentemente. “Estivemos juntinhas há poucos dias... A senhora ficou tão feliz pelo meu casamento, disse que precisávamos dessa benção... Que bom que a senhora pôde ver esse ciclo da minha vida. Chorou de rir dos vídeos do José dançando... Disse que ele parecia comigo e disse que me amava. Sem acreditar”, disse ela, citando o seu filho, José, de 9 meses de vida.