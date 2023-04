Filho de Leandro se despede da avó: 'Vai encontrar seu filho'

Filho do cantor Leandro, Thiago Costa comove ao falar sobre a morte da avó, que era a mãe do seu pai: 'Descanse vovó'

O empresário Thiago Costa, que é filho do cantor Leandro (1961-1998), emocionou os seguidores ao se despedir da avó, Dona Carmem, que faleceu no último sábado, 1º, ao sofrer um infarto em seu apartamento. Nas redes sociais, o rapaz comentou que a avó vai encontrar seu pai depois da morte. “Vai encontrar seu filho, vovô Avelino e tantos queridos que já nos deixaram” , disse ela.

Em sua mensagem, ele contou que encontrou a avó poucos dias antes de sua morte. "Vai ser sempre com este sorriso que quero lembrar da senhora. Estive com a senhora esses dias e sem saber já estava me despedido. Agradeço a Deus por ter uma vó maravilhosa com um coração enorme que ajudou tanta gente nesse mundo", disse ele.

E completou: "Vó Carmem perdão por não estar tão presente como a senhora sempre me pediu. Vou sentir falta dos seus sermões e do seu jeito. Obrigado por ser uma vó tão maravilhosa. Descanse vovó. Agora vai encontrar seu filho, vovô Avelino e tantos queridos que já nos deixaram. Muito obrigado pela sua passagem maravilhosa nesta terra. Um dia estaremos juntos de novo. Te amo vovó Carmem!!".

A notícia da morte da mãe de Leonardo foi dada por Poliana Rocha nos stories do Instagram, quando ela contou que a sogra sofreu um infarto em seu apartamento. “Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Gonçalves Costa (@thicosta)

Irmã de Thiago Costa, Lyandra Costa lamenta a morte da avó

Filha do cantor Leandro (1961-1998), Lyandra Costa lamentou a morte da avó paterna com mensagem nas redes sociais. Ela relembrou fotos da avó e contou que elas se encontraram recentemente. “Estivemos juntinhas há poucos dias... A senhora ficou tão feliz pelo meu casamento, disse que precisávamos dessa benção... Que bom que a senhora pôde ver esse ciclo da minha vida. Chorou de rir dos vídeos do José dançando... Disse que ele parecia comigo e disse que me amava. Sem acreditar”, disse ela, citando o seu filho, José, de 9 meses de vida.