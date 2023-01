Viúva de Erasmo Carlos relata experiência sobrenatural com televisão

Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, revela que viveu experiência paranormal quando TV ligou sozinha

Fernanda Passos (32), viúva do cantor Erasmo Carlos, que faleceu no final de novembro, relatou em suas redes sociais que viveu uma experiência sobrenatural com seu amado. Alguns meses depois de sua morte, Fernanda disse que a TV de sua casa ligou repentinamente, quando um narrador da Globo citava o nome do cantor ao vivo.

“Meu amor, lembra que, quando nos mudamos, a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gambá [técnico], ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou de fazer isso”, começou a viúva, em seu perfil oficial no Instagram.

“Durante toda a sua internação, e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso. Bom, hoje aconteceu. Quando vim para sala, estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você”, continuou.

Então, o comentarista esportivo Cléber Machado falou sobre Erasmo, citando as grandes perdas de 2022. Segundo Fernanda, a pedagoga só assistir por conta desse “empurrão” que recebeu do destino. “O Cléber Machado falou no seu nome. Não acho que seja um sinal e, sim, uma coincidência. Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho. Preciso consertar a TV”, completou Fernanda Passos.

Viúva de Erasmo Carlos fala sobre primeiro réveillon sem o cantor: "Era só nosso"

Fernanda relatou durante a virada do Ano Novo como foi seu primeiro Réveillon sem seu amado. "Está saindo tudo conforme planejamos, exceto por você não estar. Nosso ano novo era só nosso. Eu e você, você e eu", disse. Ela cozinhou e passou a data no seu lar, de frente para a praia no Rio de Janeiro. "Fiz uns tomatinhos, arroz com manteiga, tem a entradinha e a sobremesa. Você teria amado, meu amor", continuou.

Fernanda ainda postou um texto em homenagem ao artista. "O glamour da nossa virada de ano era a presença um do outro. Tinha amor, comida, brinde e a gente. 2022 me apresentou o medo em várias formas, e quando chegou perto de acabar ele me apresentou o pânico, a angústia, o desespero, a humilhação, tudo da forma mais viceral… você ficou em 2022 e eu também gostaria de ficar… só gostaria de te encontrar e ficar onde você está. Eu senti dores em lugares que eu nem sabia que existiam, dores inimagináveis. Venho sentindo. Vou entrar em 2023 sem metas, sem você, sem mim, sem beijo, sem nós, sem rumo…", ela escreveu.