Vitória, da dupla Anavitória, viaja com cantora e fãs suspeitam de novo romance

Cantora Vitória, da dupla Anavitória, deixa fãs intrigados ao viajar ao lado de cantora

O amor está no ar? A cantora tocantinense Vitória Falcão, da dupla Anavitória, decidiu aproveitar suas merecidas férias para ir curtir a Espanha. Através de suas redes sociais, a artista compartilhou algumas fotos de seu passeio pelo país europeu. Porém, em diversos cliques, a jovem aparece acompanhada da cantora portuguesa Mariana Brito, mais conhecida como Maro. Os fãs, que não são bobos nem nada, já começaram a desconfiar em um possível affair, visto que as duas são próximas há um tempo.

Maro é amiga de longa data de Vitória e Ana Caetano e está sempre vindo para o Brasil, nunca deixando a oportunidade de ver as colegas passar, frequentemente registrando os encontros em suas redes sociais. Porém, os fãs da dupla brasileira começaram a achar que, de uns meses para cá, a cantora vem sendo ainda mais clicada na presença de Vitória, começando a levantar suspeitas de que elas estejam em um relacionamento.

Há mais ou menos um mês, a cantora foi visitar a Península Ibérica e chegou a ver Maro. As duas parecem ter aproveitado e muito as praias espanholas. A tocantinense até mesmo compartilhou alguns cliques maravilhosos em seu perfil oficial no Instagram, enquanto a portuguesa mostrou um vídeo cheio de memórias incríveis.

Os comentários da postagem foram inundados de fãs shippando o casal. “Vocês combinam tanto!”, “Agora eu entendi o porquê da Vitória ter sumido, bonitinhas demais” e “Coisa mais linda vocês duas”, são alguns exemplos das mensagens deixadas nas publicações. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vitória Falcão e Maro.

