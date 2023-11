Vitor Kley abre relação com os pais e declara: 'Estão juntos comigo do osso ao Filé Mignon'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vitor Kley ainda revelou ter curiosidade na carreira de atuação

Há pouco mais de três anos, Vitor Kley (29) mergulhou no roxo com seu terceiro álbum de estúdio, A Bolha. Agora, mais maduro e menos ansioso, o músico encerra o ciclo com a última parte do DVD A Bolha Ao Vivo em São Paulo. Para ele, o êxito de seu projeto mais recente pode ser considerado uma conquista coletiva, compartilhada especialmente com seus pais, como conta à CARAS Brasil.

"Meus pais são os heróis máximos, nossa relação é muito próxima. São nossos gurus, sempre que eu e meu irmão estamos com alguma dúvida mais cabulosa ligamos para eles e debatemos juntos o melhor caminho. Estão juntos comigo do osso ao Filé Mignon, isso é família ", declara Vitor Kley .

O artista conta que foi com o ex-tenista Ivan Kley e a professora Janice Kley que aprendeu a criar amizade com todas as tribos, característica que transparece em suas canções e projetos. No DVD, por exemplo, o músico convidou nomes de diversos ritmos musicais, desde o sertanejo com Jorge e Mateus, até o trap de L7nnon.

Leia também: Todo tatuado, Vitor Kley se transforma em Adam Levine para o Show dos Famosos

"Minha mãe e o meu pai sempre ensinaram eu e o meu irmão [Bruno Kley] a ser dessa onda", acrescenta. "Estou em uma constante mudança, e hoje, nessa fase nova, existe uma mudança, mas também uma coisa muito sólida e amadurecida."

Na carreira musical, o artista afirma ainda não ter algo concreto, mas assegura que 2024 será um ano cheio de transformações. Porém, para além da música, Vitor Kley diz ter criado uma curiosidade em relação à atuação, após receber feedbacks positivos e ter conquistado o 2º lugar em sua participação no quadro Show dos Famosos, do Domingão com Huck.

"Fico curioso para saber como seria eu atuando em alguma coisa, mas não como cantor. Talvez em uma série, um filme, é meio doido. Ia ser interessante, uma coisa legal para ter na vida registrado", diz ele, que não pretende parar de trabalhar tão cedo. "Não costumo ficar parado quando sinto que a vida está me chamando. Encerrar esse ciclo da Bolha é surpreendente. Preciso vir com algo grande depois disso."

Com o álbum A Bolha, Vitor Kley foi indicado para o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Além disso, o artista também realizou turnês no Brasil e em Portugal. O DVD completo foi divulgado em 1º de novembro, e está disponível nas plataformas digitais pela Midas Music.

CONFIRA FOTOS DE VITOR KLEY AO LADO DE SUA FAMÍLIA: