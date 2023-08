Virginia rompe o silêncio e surge ao lado de stylist após vídeo polêmico: ‘Cancelamento’

O que rolou? Virginia Fonseca se pronuncia após receber críticas por vídeo em que detona looks de estilista em bastidores

A influenciadora digital Virgínia Fonseca recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais após internautas resgatarem um vídeo em que ela aparece detonando os looks escolhidos por seu stylist, Antônio Fonseca, mais conhecido como TomTom. Nesta quarta-feira, 23, a loira rompeu o silêncio e surgiu ao lado do estilista para falar sobre o ‘cancelamento’.

Através do stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia não se mostrou incomodada com a repercussão negativa do vídeo. Pelo contrário, a esposa do cantor Zé Felipe brincou com a reação do estilista: “Ontem ele teve um cancelamento virtual e hoje começou a blindagem espiritual”, a influenciadora legendou a publicação.

Virginia Fonseca se pronuncia após receber críticas por vídeo com estilista - Reprodução/Instagram

Ainda no stories, Antônio parabenizou a amiga por aguentar os comentários nas redes sociais: "Comecei a fazer hoje blindagem espiritual as cinco horas da manhã. Amiga de Deus! Só você mesmo, você está de parabéns. Está viva, em pé...Primeira vez e eu já…”, o estilista fez careta e brincou com a situação. Em suas redes sociais, ele também compartilhou uma foto e se declarou para loira.

Estilista rasga elogios para Virginia após polêmica - Reprodução/Instagram

No vídeo que viralizou, Virginia reclama de todas as peças eleitas pelo estilista: "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", ela dispara ao lado dos profissionais, que participam dos bastidores de uma produção da influenciadora.

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou famosa ainda na adolescência, quando mostrava a sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no YouTube. Atualmente, a famosa, que é natural dos Estados Unidos, mora em Goiás com o marido e as duas filhas, e faz sucesso como influenciadora e empresária do ramo de beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca celebra 10 meses da filha caçula:

Em meio aos comentários negativos sobre sua atitude com o estilista, Virginia mostrou que tem motivos de sobra para comemorar nesta quarta-feira, 23. É que sua filha caçula com Zé Felipe, a pequena Maria Flor, acaba de completar 10 meses. Vale lembrar que eles também são pais de Maria Alice, que tem dois aninhos.