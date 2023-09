Virgínia Fonseca troca beijo apaixonado na piscina com Zé Felipe e detalhe rouba a cena; confira

Virgínia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram a onda de calor para se refrescar na piscina. Na web, o público deu destaque para Lucas Guedez

Virgínia Fonseca chamou atenção dos 44 milhões de seguidores ao compartilhar um novo clique com o marido no Instagram. A influenciadora posou aos beijos na piscina com Zé Felipe e declarou todo seu amor pelo cantor, com quem tem duas filhas. Na legenda, a empresária almejou um relacionamento duradouro.

"Segundou com muito amor! Que Deus nos proteja de todo mal e que nosso relacionamento seja pra vida toda, amém. Te amo!", disse a mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Lindos! Deus abençoe sempre vocês", desejou uma. "Vida longa juntos. Jesus os proteja", acrescentou outra. "Maravilhosos. Que assim seja", falou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Recentemente, Virgínia mandou a real sobre o faturamento dela e de Zé Felipe, além de falar sobre a divisão de bens. Em entrevista ao "Gshow", ela revelou que não existe a fortuna de cada um e, sim, o dinheiro do casal.

"Nosso faturamento é igual, até porque tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele! Não fazemos conta de quanto cada um ganha, é tudo nosso", declarou.

Lucas Guedes de 'penetra' na foto de Virgínia Fonseca com Zé Felipe

Mas não foi bem Virgínia Fonseca que roubou a cena com Zé Felipe no registro em que o casal protagoniza clima quente. A pose do influenciador Lucas Guedez, ao fundo da imagem, surpreendeu os internautas. "Na vida eu sou o Lucas", afirmou um. "Lucas de vela é o charme", brincou outra. "A cara do Lucas feliz segurando vela", observou uma.

"Imagina acordar às 3h e dar de cara com o Lucas desse jeito", divertiu-se um. "Esse erro tá com uma cara de que quer tá no meio do casal", provocou outra. "Já imaginou ir na cozinha a noite e encontrar o Lucas assim, eu morro", disparou uma.