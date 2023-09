Virgínia fica constrangida ao ter fama questionada por fã: ‘Se você fosse famosa’

Influenciadora digital Virgínia Fonseca vira assunto na web após debochar de pergunta inusitada sobre sua fama durante live

No último domingo, 17, a influenciadora digital Virgínia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao responder uma pergunta inusitada. Um fã decidiu brincar com a loira e perguntou quem ela gostaria de ser se fosse famosa, mas a empresária ficou inconformada ao ter sua fama questionada e sua reação viralizou na web.

Tudo aconteceu durante uma live no perfil oficial de Virgínia no Instagram. A loira respondia às perguntas dos fãs enquanto conversava com alguns amigos após seu treino de beach tennis. Foi então que o seguidor decidiu brincar com a empresária: “Se você fosse uma famosa, qual você gostaria de ser?”, disse, deixando a loira impactada.

Indignada com o questionamento, Virginia leu a pergunta novamente com tom de deboche: “Pergunta do Renato, se você fosse uma famosa qual gostaria de ser?”, disse a influenciadora, enquanto seus amigos caíram no riso: “Beleza, Renato! Obrigada, é nois, tá? Beijinho, eu gostaria de ser a Kim Kardashian se eu fosse famosa”, a loira teve jogo de cintura e acabou respondendo a pergunta.

olha só a pergunta do renato pic.twitter.com/alhblmeQBA — Acervy (@acervommes) September 17, 2023

Virginia acabou virando assunto na web por conta de seu posicionamento: “Ela sentiu, hein? Ficou chateada”, disse um seguidor no Twitter. “Machucou o ego dela”, opinou outro internauta. “Existe um abismo entre ser conhecido e ser famoso”, disse outro usuário da rede. “Na verdade, ela é uma subcelebridade, não é famosa”, opinou mais um.

Vale lembrar que a influenciadora americana ganhou notoriedade ao publicar vídeos sobre sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no Youtube. A loira faz sucesso ao mostrar detalhes de sua vida ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e das duas filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 10 meses. Além disso, ela também é empresária no mercado da beleza.

Virginia celebra 44 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram:

Apesar de ter sua fama questionada, Virginia Fonseca acumula números gigantescos em suas redes sociais. Neste domingo, 17, a influenciadora digital celebrou em suas redes sociais uma grande conquista ao atingir a marca de 44 milhões de seguidores em seu Instagram. Feliz da vida, a loira se emocionou ao agradecer os fãs.