Virginia Fonseca celebra conquista nas redes sociais: “Não sei o que falar”

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou uma grande conquista em suas redes sociais com um vídeo especial

Neste domingo, 17, Virginia Fonseca celebrou em suas redes sociais uma grande conquista. A influenciadora atingiu a marca de 44 milhões de seguidores em seu Instagram. Para celebrar a novidade, a esposa do cantor Zé Felipe gravou um vídeo especial para seus seguidores.

No clipe, Virginia surgiu com um look básico composto por um cropped branco sem mangas, que deixava seus braços a mostra, uma calça jeans com alguns acessórios coloridos. A loira ainda apareceu com as roupas íntimas bege à mostra levantas acima da calça.

O vídeo mostrava a mãe de Maria Alice e Maria Flor caminhando com uma lata de tinta vermelha e um pincel. Em frente a um muro amarelo, a influenciadora pintou o número 44 no muro. Em seus stories, a filha de Margareth Serrão mostrou os bastidores da produção.

“44 MILHÕES! Não sei o que falar, gente! Acho que tudo que eu falar vai parecer clichê, mas só Deus sabe o quanto vocês são importantes para mim, peço a Ele todos os dias pela vida de vocês e agradeço por tudo que eu vivo! Nossa família só cresce e eu sou muito feliz por isso, muito muito obrigada. 2023 é nosso”, escreveu a famosa na legenda da postagem.

Nos comentários, a sogra de Virginia, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha escreveu: “Amei! Parabéns, você merece”. O influenciador Álvaro comentou: “A maioral”. A mãe da influenciadora, Margareth, também celebrou: “Parabéns! Para você e todos os seus seguidores, vocês merecem”. Já o marido da empresária, Zé Felipe se declarou: “Você merece o mundo, meu amor. Te amo”.

Os seguidores de Virginia também celebraram a conquista! “Ela é inspiração”, declarou uma fã. Outro admirador ainda escreveu: “Maior que temos”. Outra seguidora ainda comentou: “Merece muito”. Um fã ainda disse: “Você merece! A maior de todos os tempos”.

Polêmicas!

Esse ano tem sido de diversas conquistas para a influenciadora e empresária. Nesta última semana, Virginia celebrou os dois anos da sua marca de produtos de beleza com uma festa repleta de estrelas, e que contou com um show do cantor Luan Santana.

Porém, com as conquistas também vieram polêmicas. O look escolhido por Virginia para comparecer à sua festa foi muito criticado. O vestido amarelo transparente cheio drapeados deixava a roupa íntima da famosa à mostra. A escolha do visual rendeu críticas nas redes sociais.