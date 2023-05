Virginia Fonseca publica fotos inédita com sua mãe e as filhas Maria Flor e Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou o Dia das Mães compartilhando fotos ao lado da mãe Margareth e de suas duas filhas

Neste domingo, 14, Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram uma postagem especial para o Dia das Mães.

A influenciadora surgiu com imagens de um ensaio fotográfico com sua mãe, Margareth Serrão, e suas duas filhas Maria Alice e Maria Flor.

Nas fotos, mãe e filha vestiam camisas brancas de manga comprida e calças jeans. Já as pequenas usavam camisetas brancas e um macacão jeans com um urso estampado.

Na legenda das fotos de Dia das Mães, Virginia começou recitando alguns versos da canção “Como é grande o meu amor por você” de Roberto Carlos. “Hoje é Dia das Mães e eu posso dizer que tenho a melhor mãe do mundo, Deus me abençoou quando me colocou em seu ventre para vir ao mundo por uma mulher como você”, escreveu a esposa de Zé Felipe após o trecho.

“Tenho muito orgulho de tudo que você é e quero sempre ser para as minhas filhas o que você foi e é para mim! Te amo mãe, mais que tudo no mundo, que Deus abençoe sua vida e nos dê longos anos pela frente para comemorarmos essa data tão linda e especial juntas. Feliz Dia das Mães para todas as mamãe do mundo, amo vocês”, finalizou Virginia.

Nos comentários, Margareth respondeu à declaração da filha: “Filha, como sempre você consegue arrancar lágrimas de emoção dos meus olhos. Eu agradeço a Deus de ter dado você para mim. Adoro quando você chama: “Mãe”. Eu te amo mais ainda. Deus te abençoe”.

E a sogra de Virginia, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha escreveu: “Lindas que amo! Feliz Dia das Mães para vocês”.

Homenagem!

Quem também realizou uma bela homenagem de Dia das Mães foi o cantor Zé Felipe, que se declarou para a esposa Virginia e para sua mãe Poliana Rocha.

"Eu poderia falar um milhão de coisas e nada iria chegar perto do que sinto... Virginia, você é forte, apaixonante nos seus gestos, na sua garra, em como cuida e zela por nossa família. Atenciosa, dedicada... A melhor mãe!”, escreveu o cantor sobre a esposa.