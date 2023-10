Virginia Fonseca encanta ao mostrar Halloween em família ao lado do marido e das filhas

A influenciadora Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura ao mostrar as filhas fantasiadas de bruxinhas para o Halloween

Neste sábado, 28, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava o Halloween em família. A influenciadora apareceu acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

A empresária apareceu com uma roupa de academia ao lado do amado que estava sem camisa e de boné. O casal ficava atrás das duas filhas no sofá, e as meninas esbanjaram fofura ao surgirem fantasiadas de bruxinhas.

A mais velha, Maria Alice, usava um vestido preto e roxo com estampas de aranha e um chapéu de bruxa. Já Maria Flor, que completou um ano nesse mês, usava um body roxo com o desenho de uma bruxa estampado.

“Ontem nossas totocas foram para uma festa de Halloween na casa dos amiguinhos e olha só, se vestiram de bruxinhas, mas estão mais para princesas”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação com três fotos.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe e avó das duas meninas, Poliana Rocha, babou nas netinhas: “Amo muito”. O influenciador e amigo pessoal de Virginia, Lucas Guedez: “Não aguentei essas princesas de bruxinhas”.

Os seguidores de Virginia também adoraram as fotos e rasgaram elogios às duas meninas nos comentários da postagem! “Maria Flor perfeita demais”, escreveu um seguidor. Outro fã comentou: “A florzinha tá cada vez mais linda”. E outro admirador comentou: “A Flor é sem condições”.

Mas não foi apenas Flor que recebeu elogios dos seguidores da mãe. “Meu Deus, as pessoas falam da beleza da Flor. Por que não falam da beleza das duas? Maria Alice é uma princesa muito linda e abençoada”, comentou uma admiradora. Outra fã escreveu: “Maria Alice tá linda demais”. Outra seguidora elogiou: “Maria Alice tá tão perfeita”.

Eita!

Ainda nessa semana, Virginia Fonseca assustou seus seguidores ao mostrar algumas marcas vermelhas em seu corpo. Os vermelhos na pele pareciam tratar se de alguma alergia. A esposa de Zé Felipe deu detalhes.

"Acordei com uma alergia muito fo** no rosto e pescoço, to toda empolada e coçando. Esperando Hebert chegar com remédio pra mim", contou.