Após passar muito mal, Virginia Fonseca acorda com marcas: 'Misericórdia'

Desesperada, Virginia Fonseca acorda com alergia pelo corpo após mal-estar intenso nos últimos dias

A influenciadora Virginia Fonseca está enfrentando tempos difíceis em sua vida pessoal. Após passar muito mal nos último dias, a empresária milionária acordou nesta quinta-feira, 26, com algumas marcas vermelhas.

Em seus stories, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu desesperada mostrando estar com alguma alergia. "Acordei com uma alergia muito fo** no rosto e pescoço, to toda empolada e coçando. Esperando Hebert chegar com remédio pra mim", contou.

Em seguida, a mãe de Maria Alice e Maria Flor registrou como estava sua pele. "Olha isso. Não sei se ta dando pra reparar empolado... Mas tá coçando tanto que to com vontade de sei lá, sair correndo com a cara no vento gelado", brincou sobre a sensação.

Abalada com a coceira, Virginia Fonseca então exclamou: "Pescoço vermelho. Misericórida deus, eu sou teu filho".

Nos últimos dias, após a grande festa de um ano de Maria Flor, a loira publicou stories passando mal: “Bom dia. Passei a madrugada inteira passando mal”, disse a influenciadora, que não relatou os sintomas. “Pedi para chamar a enfermeira para aplicar soro em mim. Situação tá osso”, ela escreveu em outra foto escondendo seu rosto.

Virginia deu festão para a filha

Vale lembrar que no último domingo, 22, Virginia Fonseca participou do evento luxuoso de aniversário de sua filha caçula, Maria Flor, que é fruto do relacionamento com Zé Felipe. Para comemorar o primeiro aninho da herdeira, os famosos não economizaram e investiram em uma festa milionária com tema jardim de Mickey e Minnie.

Além do espaço gigante com decoração impecável e repleta de detalhes de deixar qualquer um impactado, os famosos desembolsaram uma pequena fortuna para o bolo repleto de flores. Eles também distribuíram lembrancinhas personalizadas, roupas combinando para a família e muitos outros detalhes luxuosos.

