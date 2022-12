Virginia Fonseca e Zé Felipe voltam ao Brasil após viagem para Portugal

Virginia Fonseca e Zé Felipe causam comoção no aeroporto ao desembarcarem com as filhas em São Paulo

A influenciadora digital Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, agitaram o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 1. Os dois desembarcaram com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e a equipe após uma viagem de férias para Portugal.

A chegada do casal famoso no aeroporto gerou comoção entre os fãs que estavam no local. Eles esbanjaram simpatia e tiraram fotos com alguns admiradores e também foram fotografados em família.

Fotos: Marcelo Sá Barretto e Araújo / AgNews

Sogra de Virginia Fonseca fala sobre o relacionamento com ela

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

“Eu posso falar somente por mim. Amo minha nora e realmente faço tudo por ela, com amor, sem esperar nada em troca! Agora... se ela curte ou não curte minhas fotos, já é uma escolha dela! Respeito!”, afirmou.