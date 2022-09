Virginia Fonseca e Zé Felipe esbanjam amor e alegria em selfies

A influenciadora Virginia Fonseca apareceu sorridente nas redes sociais ao postar selfies com seu marido Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 18h57

Nesta sexta-feira, 16, Virginia Fonseca aparecem em clima de romance no seu Instagram ao publicar algumas fotos com seu marido Zé Felipe.

A influenciadora foi acompanhar o amado em um de seus shows. O casal apareceu usando camisetas pretas nas selfies postadas.

“Hoje é dia de acompanhar o maridão no show, dançar, curtir e tomar todas... as águas do evento”, escreveu Virginia que está grávida da segunda filha.

Nos comentários, Zé Felipe não escondeu a alegria de estar ao lado da esposa: “Tão feliz que você veio, eu amo vocês demais”.

Os fãs de Virginia e Zé Felipe também adoraram a postagem dos pais da pequena Maria Alice. “Seus lindos”, escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: “Casal maravilhoso”.

Maria Flor está chegando!

Ainda nesta sexta-feira, 16, Virginia relatou para seus seguidores que está sentindo mal-estar por conta da segunda gestação, uma menina cujo nome será Maria Flor.

“Para mim essa barriga está enorme. Eu sento, me dá falta de ar. Eu deito, me dá falta de ar. Ou é calor? Eu não sei o que é, mas eu acho que é a Maria Flor, acho que é a barriga”, contou.