Virginia Fonseca e Zé Felipe enterram umbigo de sua filha mais nova, Maria Flor

Maria Flor, de dois meses, teve seu umbigo usado em simpatia feita por Virginia e Zé Felipe

Nesta segunda-feira, 2, a influenciadora Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) decidiram fazer uma simpatia! O casal de papais enterrou o umbigo da filha mais nova, Maria Flor, de 2 meses. Segundo a tradição, fazer isso traz sorte para a criança. O ritual foi feito na Fazenda Talismã, do pai do cantor, Leonardo, em Jussara, no estado de Goiás.

“Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, ela mostrou Zé Felipe com a enxada na mão, preparando o terreno para enterrar o umbigo. Além disso, incluiu uma linda foto de Maria Flor em seu colo, e uma imagem de Maria Alice, que completa dois anos em maio. "Eu amo vocês mais que tudo", comentou na publicação o cantor papai das duas pequenas. "Maria Flor tá a cara do avô dela", comparou uma seguidora impressionada com a bebê.

Veja a publicação de Virginia Fonseca onde ela mostra Zé Felipe enterrar o umbigo de Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Virginia Fonseca revela que sentiu o cheiro do pai falecido na filha

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma revelação intrigante e bem emocionante em sua rede social nesta sexta-feira, 30. A esposa de Zé Felipe relatou um segundo episódio envolvendo a filha caçula, Maria Flor, e seu pai falecido, Mário Ferrão.

No registro compartilhado em seus stories, a famosa exibiu a caçula ainda deitada no berço e contou que sentiu o cheiro do pai, que morreu no ano passado, na herdeira mais nova. "Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro", comentou sobre a semelhança.