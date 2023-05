Virgínia Fonseca é criticada após mensagem polêmica para o irmão: "É sério?

Virgínia Fonseca é criticada nas redes sociais após mensagem; irmão recentemente se envolveu em polêmica

A influenciadora Virgínia Fonseca deixou os fãs divididos nas redes sociais após publicar uma homenagem carinhosa para o irmão, William Gusmão. É que o empresário completou mais um ano de vida neste domingo (14).

Só que ao exaltar o irmão, ela elogiou a família que o rapaz está construindo ao lado da esposa. A declaração pegou os fãs de surpresa, já que o rapaz se viu envolvido em uma série de polêmicas nos últimos meses.

"Hoje é dia dele, meu irmão!!! Vivemos alguns anos distantes, mas para nossa felicidade Deus trouxe você pra perto de nós. Que esse novo ciclo que se inicia seja repleto de coisas boas, muita saúde, felicidade, bençãos e que Deus continue iluminando seus caminhos sempre!!! Hoje você está construindo uma família linda e acho que não imagina o orgulho que sinto em ver isso!", afirmou ela no texto.

A influenciadora ainda deixou claro seu apoio incondicional ao rapaz. "Eu sempre estarei ao seu lado torcendo pelo seu sucesso, vibrando cada conquista e puxando sua orelha mesmo você não gostando e não me ouvindo, se Deus quiser comemoraremos essa data juntos por muitos e muitos anos! Aproveite seu dia, te amo muito", encerrou ela.

Nos comentários, o texto de Virgínia Fonseca gerou polêmica. "Sério que ele tá construindo uma família linda? A coitada perdoou pelo menos 3 traições que vimos na Internet", criticou um. "Não é este aí que colocou chifre na mulher este dias?", questionou outro. Houve também quem elogiasse a influenciadora. "Isso mesmo, nunca desista da família", elogiou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Poliana Rocha desabafa após críticas de presente para Virginia Fonseca: ''Só trocar''

Recentemente, a influenciadora Virginia Fonseca fez aniversário e a sogra, PolianaRocha, presenteou a esposa de Zé Felipe com um presente luxuoso de grife: uma bota diferente e bem estilosa.

Por ser um modelo nada comum, o calçado de R$ 12 mil, gerou uma reação inesperada na aniversariante. A cara dela ao abrir a grande caixa virou assunto na internet e muita gente alegou que a famosa não gostou do mimo da sogra.

Chateada com a repercussão, Poliana Rocha fez um desabafo em seus stories no Instagram. "Na verdade, gente, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir, não percam tempo de escrever coisa má pra mim, achando que vão me atingir, porque não vão conseguir", começou dizendo.