Virgínia Fonseca dá declaração polêmica envolvendo o marido e sofre críticas: "É sério?"

Virgínia Fonseca dá declaração polêmica e divide opiniões nas redes sociais; veja

A influenciadora Virgínia Fonseca deixou os fãs divididos nas redes sociais ao dar uma desculpa para não acompanhar o marido Zé Felipe em seus compromissos durante o Carnaval. A declaração pegou mal e rendeu críticas para a loira.

É que ela disse que não conseguiria ir às apresentações por culpa da logística complicada. “Ele começa hoje a maratona de shows dele no Carna. Vai ser top. Domingo eu encontro ele. Acaba que não vou agora porque ficaria muito difícil a logística ir pra Cametá (cidade no interior do Pará), depois descer para Salvador, depois eu voltar”, disse.

A loira então fez um sinal de dinheiro com a mãe deixando claro que a decisão também foi motivada por questões financeiras. “A gente está sem avião, porque o avião está arrumando algumas coisas e a gente tá tendo que pegar fretado. Então ficou fora de base. Ficou sem condição”, disse.

A declaração de Virgínia Fonseca rendeu críticas. “Finalmente temos um problema em comum. Também não tenho avião”, ironizou um. “‘Tá tendo que fretar’? Esse povo não anda de avião normal porque? Fala sério né”, disse outro. “Se tá difícil pra ela, imagine pra nós", criticou outra.

GRÁVIDA?

Virgínia Fonseca (23) se manifestou sobre os boatos de uma terceira gravidez. A influenciadora é mãe de Maria Alice, de 1 ano e 8 meses, e Maria Flor, de três meses, frutos de seu relacionamento com ZéFelipe (24).

Ela foi surpreendida por diversos questionamentos sobre estar à espera de um terceiro bebê. "Estão falando que você está grávida de novo, é verdade?", diz uma das perguntas.