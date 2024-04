Virginia e Zé Felipe presenteiam funcionário com bolo de dinheiro: ‘Malote’

Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreendem ao presentear funcionário com bolo de dinheiro e quantia generosa chama atenção na web

Na madrugada desta quinta-feira, 4, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário de um funcionário de uma forma inusitada. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou o momento em que surpreendeu seu assessor pessoal, Hebert Gomes, com um bolo cheio de dinheiro e a quantia generosa chamou a atenção dos seguidores.

Através dos stories do Instagram, Virginia compartilhou que estava em São Paulo para gravar um novo episódio de seu programa no SBT, o 'Sabadou', que estreia no próximo sábado, 6. Ela estava acompanhada de parte de sua equipe e eles decidiram sair juntos para jantar em uma churrascaria em comemoração ao aniversário de Hebert.

Ao retornarem ao quarto do hotel, Virginia entregou uma sacola plástica de mercado a Hebert. Ao abrir, ele se surpreendeu ao encontrar uma caixa de um produto capilar de luxo. No entanto, o conteúdo era ainda mais valioso: um bolo de dinheiro: “É meu e do Zé Felipe”, a influenciadora explicou enquanto o funcionário celebrava.

Durante a comemoração, um dos amigos e agora coapresentador da influenciadora, Lucas Guedez, sugeriu que Hebert deveria conferir seu "malote". Assim, a equipe se reuniu para contar o dinheiro presente no bolo, e o valor surpreendeu a todos: R$ 20 mil. Depois de descobrir o valor, o funcionário pulou, dançou e agradeceu aos chefes.

Em seu perfil no Instagram, Hebert também aproveitou para dividir detalhes do presente com seus seguidores: "Imaginei qualquer coisa, menos que era R$ 20 mil, não estou nem acreditando nisso aqui não", disse ele, que é amigo de infância da influenciadora e trabalha com ela desde o começo de sua carreira.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virginia chama atenção com seus presentes generosos. No ano passado, ela surpreendeu ao comprar um apartamento para seu amigo TomTom. Além disso, durante o último Natal, ela também presenteou suas funcionárias com envelopes repletos de dinheiro e a atitude gerou repercussão na web.

Após o anúncio da saída de Eliana do SBT, os nomes de Virginia Fonseca, Celso Portiolli e Lucas Guimarães são apontados como possíveis substitutos para assumir diferentes atrações na emissora. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, os influenciadores digitais e o apresentador já estão no radar da emissora, que deve ganhar uma nova grade.

Uma fonte interna do canal teria indicado que Portiolli é o principal candidato para assumir o posto deixado por Eliana no SBT. Isso porque Celso já está à frente do 'Domingo Legal' há mais de uma década. No entanto, caso o apresentador seja promovido, a atração que ele comanda atualmente poderia passar por algumas mudanças envolvendo Virginia.