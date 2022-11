Virginia desabafa através das redes sociais: “Não sinto mais vontade de nada.”

Virginia desabafa novamente sobre crises de dor de cabeça e diz que vai ficar sumida dos stories

CARAS digital Publicado em 09/11/2022, às 14h36

Os dias têm sido difíceis para a influenciadora Virgina Fonseca (23). A empresária tem aparecido frequentemente em seus stories para falar sobre as crises de dor de cabeça que vem sentindo, mesmo antes do parto da segunda filha, Maria Flor. Ela inclusive chegou a confirmar um diagnóstico de cefaléia tensional, recebido no começo do mês de outubro. Em maio, Virginia também teve um outro diagnóstico parecido e precisou ficar internada.

Nesta quarta-feira, dia 09, não foi diferente. Virginia apareceu enquanto segurava Maria Flor no colo e aproveitou para desabafar com seus seguidores: “Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas…não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores”, revelou a influencer.

“Desculpa o desabafo, mas eu me sinto melhor conversando com vocês, por isso estou sempre por aqui”, completou Virginia. que avisou aos seguidores que vai ficar meio sumida dos stories, até que melhore das dores.

Virginia faz desabafo sobre crises constantes de dor de cabeça - Instagram

Ainda assim, Virginia apareceu em uma publicação, na manhã desta quarta-feira, dia 09, ao posar com a recém-nascida, Maria Flor, que a julgar pela intimidade que já tem com a câmera, vai seguir os passos da mamãe.

“Juro que não é filtro na Florzinha. É ela mesma fazendo biquinho. Ótima quarta-feira procsss”, escreveu Virginia. Além da pequena, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 1 ano, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe (24).