Virginia desabafa após internautas afirmarem que ela falhou em ser mãe: ''Sou a melhor que eu posso ser''

Não é segredo para ninguém que a influencer Virginia Fonseca (23) é completamente apaixonada por sua família.

Inclusive, no último dia 03, ela usou seu Instagram para prestar uma homenagem para Maria Alice (11 meses) e seu bebê que estar por vir.

Com um vídeo fofíssimo, a famosa revelou que seu maior medo era falhar como mãe. Alguns internautas, então, lotaram a postagem de hate, dizendo que ela já havia falhado.

É claro que os comentários chatearam muito a esposa de Zé Felipe (24). Na quarta-feira, 04, ela usou os Stories para desabafar sobre a situação.

“Ontem postei um reels aqui e li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe porque tenho babá… Porque trabalho e não fico 24 horas com minha filha”, começou. “Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe pra Maria”.

“E ver esse vídeo na rede social vizinha me deu a certeza de que sou a melhor mãe que eu posso ser, dentro da minha realidade! Não nasci rica, tudo que tenho foi através do meu trabalho e tudo que vou deixar pros meus filhos também é através dele. E eu não preciso paras de trabalhar e ficar com minha filha 24 horas pra respeitarem minha maternidade”, afirmou Virginia em seguida.

“Eu amo mais que tudo meus filhos, tudo que eu faço é por eles! Que Deus toque o coração dessas pessoas que julgam a todo tempo o amor de uma mãe e que elas aprendam que cada mãe tem sua realidade e não é por isso que ela é menos mãe! Nunca duvidem do amor de uma mãe por um filho, isso é desumano”, pediu.

Em seguida, ela postou um print de uma conversa com sua equipe. Nas mensagens, a gata diz que realmente estava bem triste. “Eu hoje quando acordei e li alguns comentários”, disse.

“Mas fiquei por aqui porque eu sei que vocês aqui não tem culpa nenhuma de nada disso! Sei que as pessoas que comentam coisas ridículas não me acompanham, só vem pra tentar me deixar mal!”, prosseguiu.

Ela finalizou o desabafo com um agradecimento para seus fãs: "Obrigada mesmo quem está aqui comigo todos os dias, vocês me dão forças pra continuar e eu amo vocês. Tamo junto, gente! E é pra vocês verem que até quem já está há anos na internet, ainda se deixa abalar com alguns comentários… Internet hoje é pros fortes e você precisa ter uma saúde mental absurda pra aguentar tantas inverdades sobre você, de pessoas que nem te conhecem. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele está sempre comigo”.

