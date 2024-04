Vinicius, do BBB 24, relata encontro com mulher que ajudou a salvar em acidente

O ex-BBB Vinicius contou que foi reconhecido por uma passageira ajudada por ele durante o grave acidente de ônibus: 'Meu herói'

O atleta paralímpico e ex-BBB Vinícius Rodrigues passou por um grande susto no início desta semana quando sofreu um grave acidente de ônibus. Já em casa e sem nenhum ferimento grave, ele usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 9, para contar um pouco como tudo aconteceu.

Na ocasião, o ex-participante do BBB 24 seguia de Maringá, no Paraná, em direção a Londrina, quando o veículo em que estava viajando foi atingido por outro motorista na contramão. "O susto foi muito grande. Eu estava deitado na hora, tinha tirado minha prótese e estava pegando no sono ainda. Só senti a freada e o ônibus tombando", relatou ele em seu Instagram, explicando que conseguiu colocar a prótese ainda deitado.

"Puxei umas pessoas que estavam ali presas, fui em direção a saída de emergência e consegui abrir, usei a força e deu tudo certo. Graças a Deus não houve muitos feridos graves. O socorro foi rápido", continuou Vinicius Rodrigues. Ao longo de sua declaração, ele mencionou o reencontro com uma passageira do ônibus que conseguiu ajudar.

"Depois que a gente chegou à rodoviária, o pessoal começou a me reconhecer. Teve uma senhorinha que chegou aqui na Barra Funda [São Paulo], olhou para mim e falou assim: 'Nossa, você foi meu herói'. Foi involuntário, não tem como, na hora do desespero você quer dar a mão para ajudar as pessoas, todo mundo ali com aquele choque", contou Vinicius Rodrigues.

Ao Gshow, o ex-BBB contou como ajudou os demais passageiros do ônibus: "Eu consegui abrir a porta de emergência chutando com a prótese. Em seguida tirei um casal de idosos, uma mulher e uma criança de colo. Eu saí em seguida".

Vinicius Rodrigues faz relato após acidente

Na madrugada desta segunda-feira, 8, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, que participou do Big Brother Brasil 24, sofreu um grave acidente de ônibus. Em suas redes sociais, o vice-campeão atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde e compartilhou um relato forte. Ele contou que encarou a morte mais uma vez desde que teve sua perna amputada.

Através dos stories do Instagram, Vinicius compartilhou que estava retornando do interior do Paraná para Londrina quando seu ônibus foi atingido por outro veículo: "Uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", lamentou ainda no local do acidente.

Vinicius explicou que conseguiu ajudar alguns feridos e também revelou que algumas pessoas morreram após o impacto. "Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens". disse em outro trecho.