Mãe de Vinicius, do BBB 24, fala sobre acidente do atleta: 'Mais um livramento'

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, ex-participante do Big Brother Brasil 24, da Globo, sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira, 8, enquanto seguia de Maringá, no Paraná, em direção a Londrina. Apesar do grande susto, o ex-BBB passa bem e não teve ferimentos graves .

Através das redes sociais, Vinicius fez um forte relato ao falar sobre o momento em que um outro motorista na contramão atingiu o veículo onde ele estava. Em sua postagem, o atleta, que teve sua perna amputada em outro acidente anos atrás, contou que encarou a morte mais uma vez.

"Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando", disse ele em seu Instagram.

Em conversa com o site Glow News, Luziane Lima, mãe do ex-BBB, também comentou sobre o ocorrido. "O Vinicius teve mais um livramento. O acidente foi grave, mas ele não se machucou e ajudou as pessoas que estavam lá. Deus é bom o tempo todo", declarou ela ao veículo mencionado.

E completou: "Ele teve uma pancada no cotovelo e na coxa, mas, outros passageiros se feriram mais grave, com fraturas. Ele conseguiu encontrar a prótese e ajudar tirar as pessoas feridas".

Ao Gshow, Vinicius Rodrigues contou como ajudou os demais passageiros do ônibus: "Eu consegui abrir a porta de emergência chutando com a prótese. Em seguida tirei um casal de idosos, uma mulher e uma criança de colo. Eu saí em seguida".

Através dos stories do Instagram, Vinicius compartilhou que estava retornando do interior do Paraná para Londrina quando seu ônibus foi atingido por outro veículo: "Uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", lamentou ainda no local do acidente.

Vinicius explicou que conseguiu ajudar alguns feridos e também revelou que algumas pessoas morreram após o impacto. "Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens". disse em outro trecho.