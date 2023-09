Viih Tube compartilha processo de emagrecimento e expõe perda de gordura em 1 mês: 'Chocada'

Influenciadora adotou um estilo de vida saudável após nascimento da filha

Viih Tube falou sobre a perda de gordura em conversa com os seguidores. Investindo cada vez mais em uma alimentação equilibrada e em exercícios diários para manter o corpo saudável, a influenciadora contou que também está sendo acompanhada pelo nutrólogo Dr. Paulo Godoi.

"Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora. Como vocês sabem, eu estou me dedicando muito à minha saúde. Eu sempre me dediquei muito a estética e pouco a saúde, a minha vida inteira, essa é a verdade. E atualmente, depois que eu virei mãe, tô totalmente saúde. Postura, por causa da amamentação, minha porcentagem de músculo era muito baixa, muito cansaço", relatou nas redes sociais.

Segundo Viih Tube, ela estava com 48% de gordura e atualmente está com 34%. "São valores altos, mas é a verdade, tô focada em melhorar muito mais a minha saúde", afirmou. A ex-BBB, inclusive, brincou por ter recebido uma dieta "fácil" para seguir.

"Uma dieta mágica, que isso... Tô chocada! Eu falei: 'Não, cadê o sofrimento? Não tem. Muito light, mas tem até um tipo de sanduíche. Com cottage, tudo grelhado e integral. Mas dá até vontade de comer, eu tô muito feliz", comemorou nesta sexta-feira (1º).

Viih Tube se surpreende com resultado

Compartilhando o processo de emagrecimento e em busca por uma vida mais saudável desde o nascimento da, filha, Lua, de 4 meses, fruto do casamento com o designer Eliezer, Viih Tube ficou surpresa com o resultado.

"Mano, ainda tô chocada que perdi 13% de gordura. Tô muito orgulhosa de mim. Muito mesm! Muita dedicação, muita força de vontade que nem sei de onde tirei. Quero disposição, postura, saúde, quero acordar cedo disposta e tô indo no caminho certo! Acreditem no potencial de vocês! Obrigada, Dr. Paulo Godoi, por tudo!", escreveu a empresária no Stories do Instagram.