Viih Tube se defende após pedido de separação: 'Mania de aumentar a história'

Após Eliezer contar que Viih Tube pediu para se separar por causa de um sonho, ela se defende e explica o que sentiu

A influenciadora digital Viih Tube abriu o jogo sobre a notícia de que pediu para se separar de Eliezer logo após acordar nesta quinta-feira, 22. Ele chocou os internautas mais cedo ao contar que a esposa sonhou que ele a estava traindo e pediu o divórcio. Então, ela veio à público para se defender e explicar o sonho que teve.

A loira contou que levou o sonho a sério e sentiu como se fosse uma intuição. "Eu vou falar porque eu levei tão a sério (o sonho). Não sei se vocês se recordam, mas na última vez que sonhei que fui traída, eu fui mesmo", disse ela.

E completou: "Pode ter falhado dessa vez? Pode. Mas fiquei bem esperta. Perguntei 'quem é Brenda?'. No sonho tinha até nome! Então se alguma Brenda chamar ele, vou ficar bem esperta".

Viih contou que serve de um alerta para Eliezer. "Às vezes, o sonho é para nos dar um sinal. Até para eu já preparar ele, vai que chega uma tentação para ele. Aí ele vai ficar mais esperto se quiser fazer", afirmou.

Por fim, ela desmentiu Eliezer, que disse que ela falou que ele não poderia ver a filha caso tivesse traído. Ela contou que não falou isso. "Ele tem uma mania de aumentar a história. Sempre! A minha filha não tem nada a ver com isso. E ela ama o pai", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mesversário da filha de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezercomemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.