Vídeo de Virgínia Fonseca com a filha gera críticas dos fãs: "Desesperada"

Vídeo de Virgínia Fonseca com a filha divide opiniões; veja e tire suas conclusões

A influenciadora Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao publicar um vídeo ao lado das duas filhas em seu perfil oficial. Na gravação, ela posa com as pequenas Maria Alice e Maria Flor nos braços.

Só que no vídeo, a caçula surge aos berros enquanto a mais velha ri da situação. A influenciadora segue gravando a reação das duas. Após Maria Flor se acalmar, ela insiste e volta a provocar o choro da filha.

"Uma ama e a outra odeia", diz ela. Só que o vídeo não pegou bem entre os seguidores que afirmaram que ela ignorou o choro da filha em busca de likes. Eles criticaram a postura da amada de Zé Felipe que não acudiu a pequena.

"Pegou as filhas, fez uma graça e depois entregou para a babá", criticou. "A filha gritando desesperada e ela fazendo tudo de novo? Que sem noção", foi direto um segundo. "Gente, isso já virou um circo", comentou outro.

Veja abaixo o vídeo que gerou polêmica:

Virgínia Fonseca insiste em susto e deixar a filha caçula apavorada; Assista pic.twitter.com/Vi4wJzBIij — Mariana Morais (@moraismarianam) June 28, 2023

Avião é da influenciadora?

Lembra do avião avaliado em R$ 17 milhões que Zé Felipe ganhou de Virgínia Fonseca? Pois é, agora notícias dão conta de que a aeronave não está registrada no nome do cantor. A informação pegou os fãs de surpresa.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 'Extra' nesta terça-feira, 27, o luxuoso jatinho particular está registrado pela FS (de Fonseca Serrão, sobrenomes de Virgínia) Holding e Participações LTDA. A empresa é de propriedade da influenciadora.

Ainda de acordo com o jornal, Virgínia Fonseca é a única administradora da empresa. A publicação também informa que apesar do bem luxuoso, a empresa tem um capital social de apenas R$ 500 mil. Ao todo, a influenciadora seria dona de mais de 20 empresas, incluindo a Talismã Eventos, ao lado do sogro, Leonardo.