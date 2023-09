Vídeo de Sandy trocando carinhos com Lucas Lima gera burburinho: "Esquisito"

Vídeo de Sandy trocando carinhos com o ex-marido viraliza; fãs notaram que estava tudo bem entre eles

Um vídeo inédito que mostra Lucas Lima e Sandy momentos antes de anunciarem a separação encantou os seguidores nas redes sociais. O flagra foi registrado em Paris, na França, na última viagem que fizeram antes do término.

Em um dos momentos do vídeo, o cantor beija a mulher e a abraça. A gravação foi publicada pelo jornalista Leo Dias. De acordo com relatos de amigos próximos, foi nessa viagem que os dois optaram pela separação e comunicaram ao filho a decisão.

Nos comentários, fãs ficaram surpresos, já que o vídeo não mostra qualquer indício de que eles iam se separar. "Pode escrever o texto aos lindo, mas acho que nesse mato tem coelho", disse um. "Sinal de que não estava tão ruim assim, achei esquisito", comentou outro.

Alguns fãs entenderam que Sandy e Lucas Lima romperam com o padrão do divórcio dos famosos. "As pessoas tem uma ideia tão medíocre de separação! Dessas que acabam com briga, porrada e polícia e altas palas na redes. Ainda existem pessoas racionais que decidem ir antes que termine tudo de vez. Assim as crianças sofrem menos", defendeu um.

Veja abaixo o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.