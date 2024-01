Gente! Vídeo de Anitta 'mais louca que o Batman' viraliza nas redes sociais

Vídeo de Anitta durante o 'after' de sua festa de ano novo gera grande repercussão entre os fãs; veja a gravação

Um vídeo da virada de ano da cantora Anitta viralizou nas redes sociais nestes primeiros dias de 2024. Ele mostra a artista bem animada na piscina de sua mansão após uma farra que durou até o dia clarear.

Conhecida pelas festas intermináveis, a artista aparece dançando com um look mínimo dentro da piscina. Ela leva palmadas das amigas e se joga. Animada e soltinha, a artista impressionou até mesmo os próprios fãs.

"Anitta mais louca que o Batman no seu próprio piscinão de ramos curtindo um after de ano novo", disse o perfil de um grupo de fãs que compartilhou a gravação. "Ela tá claramente fazendo de brincadeira. No fim do vídeo da pra perceber", opinou outro. "Essa tem todo o meu respeito e admiração. Ela se joga", elogiou outro.

Anitta passou a virada do ano no Brasil ao lado de amigos.

Veja:

Anitta mais louca que o batman no seu próprio psicinão de ramos curtindo um after de ano novo pic.twitter.com/WUn1YnfA4R — Anitta Life | Fan account (@AnittaLifeS) January 1, 2024

Anitta pediu ajuda no Natal

A cantora Anitta divertiu os fãs neste domingo, 24, ao pedir ajuda após passar um perrengue no dia da ceia de Natal. É que ela afirmou que convidou muita gente para os festejos e esqueceu de um detalhe importante.

A artista pediu que os fãs a ajudassem a conseguir salgados para a festa. A artista declarou que faria o pagamento caso alguém indicasse uma salgadeira de confiança. O vídeo divertiu os fãs da "poderosa".

"Gente, estou com uma emergência pop. Preciso de salgadinho! A gente chamou muita gente para o Natal. Eu tenho mania de todo mundo que não tem família para passar o Natal emprestar a minha. O cara falou que não tem comida. Quem faz salgadinho? Eu dou o arroba e o pagamento, as duas coisas", garantiu.