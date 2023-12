Que situação! Anitta pede ajuda após emergência de Natal: "Eu preciso"

Anitta pede ajuda após emergência de Natal; cantora fez pedido aos seguidores nas redes sociais neste domingo, 24

A cantora Anitta divertiu os fãs neste domingo, 24, ao pedir ajuda após passar um perrengue no dia da ceia de Natal. É que ela afirmou que convidou muita gente para os festejos e esqueceu de um detalhe importante.

A artista pediu que os fãs a ajudassem a conseguir salgados para a festa. A artista declarou que faria o pagamento caso alguém indicasse uma salgadeira de confiança. O vídeo divertiu os fãs da "poderosa".

"Gente, estou com uma emergência pop. Preciso de salgadinho! A gente chamou muita gente para o Natal. Eu tenho mania de todo mundo que não tem família para passar o Natal emprestar a minha. O cara falou que não tem comida. Quem faz salgadinho? Eu dou o arroba e o pagamento, as duas coisas", garantiu.

Vale lembrar que Anitta está solteira, mas sempre passa a data ao lado dos pais em sua mansão no Rio de Janeiro. O vídeo da artista não menciona onde será a ceia realizada pela família nesta noite.

O que aconteceu entre Anitta e Marina Ruy Barbosa?

Há cerca de quatro anos, Marina Ruy Barbosa e Anittaficaram em lados opostos na separação de José Loreto e Débora Nascimento. Isso porque a atriz foi apontada como pivô na separação e o assunto deu o que falar, mas nada foi confirmado. Na época, Anitta foi acusada de ter enviado mensagens para jornalistas falando do caso, o que também não foi confirmado. Na época, Anitta foi considerada a responsável por vazar o que acontecia nos bastidores da novela OSétimo Guardião. Com isso, as duas romperam a amizade e não se pronunciaram sobre o assunto.

Agora, elas reataram a relação. "Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", contou ela em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.