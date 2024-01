Vestido que Zilu Camargo escolheu para a virada encanta fãs: "Elegância"

Vestido que Zilu Camargo escolheu para a virada rende muitos elogios para a empresária; ela passou a data longe da família

A empresária Zilu Camargo impressionou os seguidores ao mostrar a produção sofisticada que escolheu para a virada do ano. É que ela apostou em um vestido bem ousado e caprichou na elegância para a receber 2024 nos Estados Unidos, onde ela mora.

"Que 2024 venha com mais amor, paz, saúde e mais empatia! Tim-Tim", disparou ela ao surgir pleníssima no clique compartilhado em seu perfil oficial nas redes sociais. Após a foto, seguidores elogiaram o look da empresária.

O vestido todo em renda com bordados na cor dourada impressionou. "Mulher, que vestido maravilhoso é esse? Magnífico!", comentou uma fã. "A elegância em pessoa", comentou outro. "Zilu você está linda e com este vestido você ficou muito mais. Que chame! Que beleza! Que elegância", disparou outro.

Vale lembrar que Zilu Camargo viria ao Brasil para passar as festas de final de ano. Após os recentes acontecimentos na família, ela optou por cancelar a viagem. "Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Reflexão no Natal

A empresária Zilu Camargo publicou um desabafo em plena véspera de Natal após decidir permanecer isolada nos Estados Unidos. Longe dos filhos, a artista publicou uma reflexão e comoveu os fãs. Na época, ela também assustou os seguidores após ficar de cama com problemas de saúde.