Vera Fischer impressiona com corpão escultural em ilha de nudismo: “Natural”

Em clima de TBT, Vera Fischer escandaliza nas redes sociais ao resgatar registro completamente nua em praia na Grécia

A atriz Vera Fischer (71) causou alvoroço nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18. É que a loira decidiu fazer um #TBT pra lá de ousado e resgatou um registro em que deixa tudo à mostra em uma praia de nudismo na Grécia. Ao natural, a artista abriu o jogo e revelou detalhes da experiência inusitada.

No clique, tirado há cerca de 40 anos, Vera exibe o corpão monumental todo molhado após um mergulho no mar. Além de surgir com os cabelos loiros bem curtinhos e com um sorriso estonteante, a musa também aparece com a barriga sequinha e as pernas torneadas em evidência: “Serifos, Grécia, 1982, patético!!”, a atriz brincou.

Mas Vera precisou esconder sua intimidade com algumas tarjas e explicou o motivo: “Você tem que por tarja, porque, mesmo numa ilha de nudismo, esse instrumento chamado internet não permite mostrar seu natural”, a atriz revelou o real motivo de não deixar tudo à mostra no registro publicado em sua rede social.

Nos comentários, celebridades e fãs de Vera rasgaram elogios para o clique ousado: “Deusa”, exaltou a atriz Letícia Spiller. “Só você”, brincou a artista Drica Moraes. “Como uma deusa”, elogiou outro admirador. “O corpo belo e natural sem trocentas lipos”, outra seguidora exaltou a naturalidade no clique. “A beleza da liberdade”, disparou mais um.

Vera Fischer dá repaginada no visual e exibe resultado:

A atriz Vera Fischer decidiu mudar o visual e usou as redes sociais no último sábado, 13, para mostrar o resultado da transformação para seus seguidores! A artista surgiu radiante em uma série de fotos ao lado do hair stylist Costatto, responsável pela mudança, com os fios mais curtos e cacheados.

Na legenda, ela deu mais detalhes sobre a transformação: "Sabadou e 'costattou'. Há tempos que meus cabelos não viam as mãos de Costatto. Cortamos um pouco e tivemos vontade de deixar os cabelos mais cacheados e revoltos", Vera contou.