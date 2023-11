Vera Fischer encanta ao dividir cliques raros da infância da filha

Em clima de TBT, a atriz Vera Fischer recordou alguns cliques de quando sua filha, Rafaela, era criança

A atriz Vera Fischer, de 71 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para recordar alguns cliques de sua filha, Rafaela Fischer, fruto de seu relacionamento com Perry Salles.

Em dia de TBT, a artista postou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos da herdeira, que na época tinha 1 ano e nove meses, brincando ao lado do irmão por parte de pai, Rodrigo Mehler, e de um amiguinho. Em uma das imagens, Fischer aparece sorridente, com a menina no colo.

"Rafaelinha. 1 ano e 9 meses - No sítio em Xerem, com seu irmão Rodrigo Mehler, com um amiguinho chamado Manuel… e com a mamis. 1980", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, recebendo elogios dos fãs. "Quantas recordações lindas", disse uma seguidora. "Que registros lindos e especiais! Os cachinhos da Rafaela. Coisa mais fofa", observou outra. "Tão bom rever os filhos criança", confessou uma admiradora.

Além de Rafaela, Vera também é mãe de Gabriel, fruto de seu relacionamento com o ator Felipe Camargo, com quem foi casada de 1988 a 1995.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

