Velório de Léa Garcia será aberto ao público; saiba os detalhes

A família da atriz Léa Garcia, que morreu na última terça-feira, 15, aos 90 anos, divulgou os detalhes do velório da artista. No Instagram da dama da dramaturgia, eles comunicaram que o sepultamento acontecerá no próximo sábado, 19.

O corpo será velado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, e será aberto ao público das 10h às 13h. Depois, acontecerá uma cerimônia para os familiares e amigos próximos na Capela do Cemitério São João Batista.

"O velório da atriz Léa Garcia acontecerá neste sábado (19), no Foyer do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, das 10h às 13h, e será aberto ao público. Às 14h acontecerá uma cerimônia fechada para familiares e amigos na capela do Cemitério São João Batista. O sepultamento será às 15h30.

Léa foi a primeira atriz brasileira a cruzar o tapete vermelho do Festival de Cannes, em 1959, a bordo da produção 'Orfeu Negro', vencedora da Palma de Ouro e do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Desde cedo a atriz rompeu muitas barreiras, principalmente raciais. 'Vergonha não é ser escravo, mas colonizador', costumava dizer ela, pilar do Teatro Experimental do Negro.

Referência de talento, de militância e de bravura, Léa nos deixou nesta terça-feira (15), aos 90 anos, no Sul do Brasil. Estava se preparando para receber uma homenagem do Festival de Gramado pelo conjunto da obra", diz a nota.

A morte da atriz

Léa Garcia faleceu na manhã do dia 15 de agosto. Ela estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde seria homenageada com o Troféu Oscarito, ao lado da atriz Laura Cardoso, no famoso festival de cinema da cidade. Segundo o jornal O Globo, a atriz faleceu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Ela estava no hotel quando sofreu o infarto e foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu.

Carreira

Sua estreia como atriz foi aos 19 anos, atuando na peça Rapsódia Negra. Léa também participou de grandes novelas como Selva de Pedra, Escrava Isaura, Acorrentados, Assim na Terra como no Céu, Dona Beija, Xica da Silva, O Clone, A Lei e o Crime.

Um dos seus últimos trabalhos foi em Vizinhos, do Canal Brasil, que estreia em 25 de agosto. Além disso, a artista estava cotada para participar do remake da novela Renascer, da Globo, que será a próxima novela das nove da emissora.